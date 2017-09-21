Єврокомісар Ган прокоментував скорочення фінансування Суспільного мовника в бюджеті-2018

Комісар Європейського Союзу з питань європейської політики сусідства та перемовин із розширення Йоганнес Ган заявляє, що розчарований передбаченим зменшенням фінансування Суспільного мовлення у проекті бюджету України на 2018 рік. Про це повідомляє Представництво ЄС в Twitter.

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"Комісар Ган: Розчарований дізнатися, що проект бюджету 2018 для Суспільного може бути зменшений до 50% від передбаченої законом суми", - йдеться у повідомленні представництва.

"Всі українські органи влади повинні повністю виконати зобов'язання перед Суспільним мовником на 2018", - заявили у дипломатичному відомстві.

Як повідомляв УНІАН, вчора голова правління Національної суспільної телерадіокомпанії України (НОТУ) Зураб Аласанія заявив, що у бюджеті на 2018 рік на фінансування Суспільного мовлення передбачено на половину меншу суму від тієї, яку передбачає закон «Про Суспільне телебачення і радіомовлення України».