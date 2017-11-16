Путін доручив приймати до російського громадянства у місцях боїв "за свободу і незалежність" Росії

Президент Росії Володимир Путін доручив приймати до громадянства РФ в місцях боїв і біля могил воїнів, «полеглих у боях за свободу і незалежність Російської держави».

Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, про це йдеться в указі Путіна «Про порядок складення присяги громадянина Російської Федерації».

Зокрема, в документі йдеться, що особа, щодо якої ухвалено рішення про прийняття до громадянства Російської Федерації, складає присягу громадянина перед державним прапором РФ.

«Складання присяги може здійснюватися в приміщеннях територіальних органів МВС РФ, дипломатичних представництв або консульських установ РФ, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, а також в історичних місцях, місцях бойової і трудової слави, біля братських могил воїнів, полеглих в боях за свободу і незалежність Російської держави», - йдеться в указі.

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Зазначається, що той, хто складає присягу, повинен зачитати вголос її текст, після чого власноруч проставляє у відповідній графі бланка свої прізвище, ім'я та по-батькові, дату складення присяги і підпис.

Як повідомляв УНІАН, 12 липня Держдума Росії затвердила текст присяги для отримання російського громадянства, яка зобов'язує «захищати свободу і незалежність РФ».

Складення присяги є обов'язковою для бажаючих стати громадянами Росії і досягли 18-річного віку.

Над текстом присяги з початку червня працювала група депутатів, підсумковий документ підтримали керівники всіх фракцій. Текст присяги вноситься у вигляді поправки до другого читання законопроекту, в якому йдеться про скасування рішень про набуття російського громадянства особами, які отримали його за підробленими документами або з метою вчинення злочину екстремістського або терористичного характеру.

6 червня президент РФ Володимир Путін запропонував ввести «клятву» або «присягу» при наданні громадянства Росії, що дасть можливість позбавляти російського паспорта у разі її порушення.