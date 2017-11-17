Сьогодні Рада не розглядатиме законопроекти: в сесійній залі всього 20 нардепів

Сьогодні Верховна Рада не розглядатиме законопроекти, оскільки в сесійній залі не більше 20 народних депутатів.

Читайте такожНазвані топ-10 нардепів, які ігнорують голосування в Раді (інфографіка)Як передає кореспондент УНІАН, головуюча на засіданні перший заступник голови ВР Ірина Геращенко після зачитування депутатських запитів заявила, що зараз парламент мав би розглядати два законопроекти, які стосуються освіти та інвестицій, але в сесійній залі «немає потенціалу для їхнього розгляду».

На той момент у залі було менше 20 народних депутатів, а для ухвалення рішень необхідно мінімум 226.

Після цього була оголошена стандартна 30-хвилинна перерва відповідно до регламенту, а потім, згідно з пунктом порядку денного «Різне», заплановані виступи народних депутатів.