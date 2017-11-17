Віце-прем’єр назвав лицемірними заяви Білорусі про дружбу на тлі затримання українців

Віце-прем'єр-міністр України В'ячеслав Кириленко вважає, що заяви Білорусі про дружбу на тлі затримання громадян України на її території виглядають лицемірними.

Про це віце-прем'єр написав у Twitter.

"Чого варті запевнення Лукашенка у дружбі з українським народом, коли у Білорусі регулярно зникають наші громадяни?! Спочатку П.Гриб, тепер - власкор Українського радіо П.Шаройко. Такі дії порушують усі угоди та роблять лицемірними заяви про дружбу! Чи там Путін зовсім усе вирішує?", - заявив Кириленко.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 17 листопада, стало відомо, що 25 жовтня у Мінську було затримано власного кореспондента «UA: Українське радіо» у Білорусі, колишнього власного кореспондента агентства УНІАН в Мінську, громадянина України Павла Шаройка.

У Міністерстві закордонних справ України в коментарі УНІАН повідомили, що вживають заходів у справі захисту затриманого у Білорусі Шаройка.

28 серпня член громадської ради Держприкордонслужби України Ігор Гриб повідомив про зникнення свого 19-річного сина Павла. За його словами, 24 серпня юнак поїхав до білоруського Гомеля на зустріч з дівчиною, з якою познайомився і спілкувався тільки у соціальних мережах. Дівчина ж мала приїхати на зустріч з Росії. Гриб-старший сказав, що Павло мав повернутися того самого дня. Коли цього не сталося, батько виїхав на пошуки сина до Гомеля. У Гомелі він з'ясував, що Павло перебуває в розшуку за ст. 205 Кримінального кодексу РФ (терористичний акт), а ініціатором розшуку є ФСБ РФ по Краснодарському краю (Сочі).

Пізніше стало відомо, що російські слідчі звинувачують Павла у підготовці теракту на шкільній лінійці у Сочі.

13 вересня суд у Краснодарі постановив заарештувати Павла до 17 жовтня. 18 жовтня йому було продовжено термін утримання під вартою до 4 січня 2018 року.