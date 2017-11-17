У США розкрили деталі оборонної допомоги Україні

Затверджений обома палатами Конгресу проект оборонного бюджету США вже направлений на підпис президенту Дональду Трампу. Проект передбачає $350 млн допомоги Україні, включаючи надання летальної зброї та іншого устаткування, навчання та надання технічної допомоги, заявив сенатор Роб Портман, передає Голос Америки.

Читайте такожУ Сенаті США заявили про зміну політики щодо надання Україні зброїДопомога США буде надаватись за умови прогресу в ключових реформах оборонного сектору України, включаючи введення цивільного контролю за військовими, співпрацю та координацію з парламентським наглядом за військовими, покращення системи забезпечення та управління запасами та безпеки чутливих іноземних технологій, йдеться в коментарі до законопроекту від сенатора Портмана.

Він розповів про нові деталі та умови надання допомоги Україні.

Детально описано умови надання допомоги та методології для засвідчення прогресу України в інституційних оборонних реформах. Ключові цілі включатимуть покращення забезпечення, управління запасами, покращення безпеки приватних чи закордонних оборонних технологій.

Вперше, оборонна допомога Україні може надаватись для зміцнення захисту на морі. Надання повітряних та берегових оборонних радарів, мінного та протимінного обладнання, прибережного та берегового устаткування. Ці доповнення відповідають найбільш нагальним потребам українських військових в протитанковій зброї, захищеному зв’язку та контрартилерійських радарах.

Значно розширюються можливості допомоги з лікування та реабілітації українських військовослужбовців. Полегшуються можливості використовувати допомогу США для покриття медичних та інших витрат, пов'язаних з турботою про українських службовців, медичного навчання та підтримки українців.

"Існує стабільна двопартійна підтримка того політичного інструментарію, який мають використовувати Сполучені Штати в рамках всеохоплюючої стратегії по Україні, стримувати майбутню агресію проти наших союзників та інтересів, підтримувати фундаментальні принципи міжнародної системи під проводом США, проти якої спрямовані дії Росії, - заявив Портман, - якщо російська агресія на сході України продовжиться і якщо Росія продовжить використовувати технології гібридної війни, такі як пропаганда та дезінформація, для США та НАТО дуже важливо надавати постійну економічну, політичну та військову підтримку, щоб Україна забезпечила своє демократичне майбутнє. Незалежна Україна є ключовим елементом не тільки Східної Європи, але зачіпає і ширші інтереси США в регіоні та поза ним".