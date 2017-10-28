Розмови про зброю для України та посилення санкцій США змінили розрахунки Путіна – екс-генсек НАТО

Українські військовослужбовці потребують оборонної допомоги, яку можуть надати тільки США, адже саме у власності США перебуває більшість таких активів, заявив колишній генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен під час круглого столу, присвяченому обговоренню «трансатлантичої єдності з питання України», передає Голос Америки.

​НАТО не може надавати зброю, пояснив Расмуссен, адже озброєнням володіють окремі країни. Якщо ж США візьмуть на себе провідну роль з цього питання, низка європейських союзників це підтримає, наголосив він.

Потреби збройних сил України не обмежуються лише зброєю. Українські військові також потребують устаткування для кращого захищеного зв’язку та глушіння сигналів, а також пристрої нічного бачення. Про це військові сказали Расмуссену під час його візиту до району поряд з контактною лінією місяць тому. «Таку оборонну допомогу можна надати достатньо швидко», - переконаний Расмуссен.

Надання зброї може відбуватись без зайвого розголосу, зазначив колишній посол США в Україні Вільям Тейлор: «Ми можемо надати зброю Україні з гучними церемоніями та навчаннями, а можемо зробити це тихо, без великої уваги громадськості».

Сам той факт, що представники адміністрації США почали говорити про надання оборонної зброї Україні у поєднанні з посиленням санкцій змінило розрахунки Путіна, переконаний Расмуссен.

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Виявом цього, на думку Расмуссена, є пропозиція Росії про введення миротворців, яка, хоча і не може бути застосована в запропонованому форматі, може стати базою для більш конструктивного підходу. Миротворча місія має охопити всю територію Донбасу і включати також захист мешканців та інфраструктури в Східній Україні, переконаний він.

Расмуссен назвав три необхідні компоненти політики Заходу з питання України:

1. Збереження санкцій.

2. Надання оборонної зброї.

3. Надання статусу союзника НАТО.

Саме такий підхід Заходу, на думку політика, зробить позицію Путіна більш конструктивною.