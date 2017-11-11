Інспектори США відвідають військові частини на Донбасі і планують приїхати в Крим

До України 13 листопада прибуде інспекційна група Сполучених Штатів Америки з метою моніторингу військово-політичної ситуації на Донбасі і довкола окупованого Росією Криму.

Як повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у соціальній мережі Facebook, до складу багатонаціональної інспекційної групи також увійдуть представники Данії та Канади.

Мета візиту – моніторинг військово-політичної ситуації у центральному та південно-східному регіонах нашої держави.

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«Передбачається, що інспекційна група відвідає військові частини та підрозділи у районі проведення антитерористичної операції на території Донецької та Луганської областей. Крім того, американська сторона включила до району інспекції територію Автономної Республіки Крим, що є черговим свідченням невизнання США анексії півострова Російською Федерацією», - наголошується у повідомленні.

«Такі заходи мають важливе значенні у контексті поширення серед держав-учасниць ОБСЄ правдивої та неупередженої інформації про ситуацію в Україні, що сприятиме зусиллям міжнародної спільноти, спрямованим на врегулювання конфлікту», - зазначають в Генштабі.

Також у Генштабі повідомили, що, відповідно до договору про звичайні збройні сили в Європі, цього тижня Україну відвідала інспекційна група Федеративної Республіки Німеччини. До складу делегації також увійшли представники Франції та Норвегії.

Зокрема, з метою контролю за дотриманням Україною кількісних обмежень озброєння та військової техніки іноземні інспектори у період з 6 по 10 листопада провели перевірку однієї з військових частин на Чернігівщині.

У Генштабі зазначили, що участь у міжнародних договорах і угодах у сфері контролю над озброєнням є платформою для пошуку шляхів вдосконалення існуючих механізмів протистояння та запобігання сучасним викликам та загрозам, пов’язаним із застосуванням звичайної зброї. «Це сприяє створенню нових інструментів всебічного контролю над озброєнням та військовою діяльністю в Європі з метою виводу з кризи системи європейської безпеки», - підкреслили у Генштабі.