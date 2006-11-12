Європейський Союз розширятися не планує

Європейський Союз більше не розширятиметься – ні в середньостроковому, ні в довгостроковому плані.

Як передає РІА “Новости”, про це йдеться в розробленій Єврокомісією Стратегії інтеграції. Хоча конкретні тимчасові рамки цієї паузи в розширенні не позначено, спостерігачі вважають, що процес вступу держав може відновитися лише після 2010 року.

В Єврокомісії все пояснюють певною стомленістю в західноєвропейських столицях, яка їх вразила після приєднання нових країн-членів.

На внесення коректив до політики розширення ЄС, зокрема, істотним чином вплинула відмова французів і голландців схвалити під час національних референдумів Конституцію ЄС, скріплену підписами глав держав і урядів 25 нинішніх країн-членів організації.

Це відбулося, не зважаючи на широко пропагований Єврокомісією політичний і соціально-економічний ефект від останнього етапу розширення ЄС, коли в травні 2004 року до цього елітного європейського клубу було прийнято десять країн Східної і Центральної Європи.

"Процес розширення не є швидкісним поїздом, це, швидше, "Східний експрес", який є не експресом, але потяг, що рухається за своїм розкладом, де якість обслуговування і безпеки пасажирів виходить на перший план", - заявив в зв`язку з цим єврокомісар з розширення ЄС Олі РЕН.

"Важливо, щоб потяг залишався на рейках", - додав він, маючи на увазі майбутнє процесу розширення ЄС.

На сьогодні до списку потенційних кандидатів крім Туреччини, Хорватії і Македонії (вони одержали офіційний статус кандидатів), включено також Албанію, Боснію і Герцеговину, Чорногорію та Сербію.

Таким чином останніми, хто вступить до ЄС перед паузою, будуть Болгарія і Румунія. Вони стануть офіційними членами ЄС з початку наступного року.