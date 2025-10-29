На Канарських островах дедалі частіше фіксують появу небезпечних морських видів.

На острові Фуертевентура, що входить до складу Канарського архіпелагу, виявили синього краба, який зазвичай мешкає біля узбереж Північної та Південної Америки. Раніше через інші небезпечні

Інвазивний вид помітили на західному узбережжі острова - у невеликому рибальському селищі Пуертіто-де-лос-Молінос. Хоча цей вид й раніше бачили на Канарах, подібні випадки залишаються поодинокими, пише Express.

Екологи висловили занепокоєння, адже синій краб (Callinectes sapidus) становить загрозу для місцевої морської фауни. Йдеться, що дорослі особини живляться рибою, молюсками, іншими крабами, креветками, головоногими та навіть водоростями. Це означає, що "прибулець" здатен завдати серйозної шкоди екосистемам, бо він надзвичайно пристосувальний і здатен швидко поширюватися новими середовищами.

Відео дня

"Наразі за крабом спостерігає Red de Detección Temprana de Especies Exóticas — офіційна мережа раннього виявлення екзотичних видів, яка займається їх ідентифікацією, контролем і, за потреби, повним знищенням", - йдеться у статті.

Зазначається, що останніми роками на Канарських островах дедалі частіше фіксують появу небезпечних або інвазивних морських видів. Серед них — крилатки, риба-їжак та різні види медуз, які становлять ризик як для морських мешканців, так і для людей.

У деяких районах узбережжя через появу отруйних крилаток, відомих своїми жалкими колючками, екологи посилили моніторинг, а скупчення медуз іноді навіть призводять до тимчасового закриття пляжів.

На початку цього року на пляжі Лас-Тересітас у Санта-Крус-де-Тенерифе підняли жовтий прапор після того, як на березі виявили кілька колоній португальського кораблика (Physalia physalis). Його укус може спричинити сильний біль, м’язові спазми, а в тяжких випадках — навіть ураження нервової системи або серця. На пляжі також підняли спеціальний фіолетовий прапор, що попереджає відпочивальників про небезпечну морську фауну.

Попри те, що португальського кораблика часто називають медузою, насправді це сифонофора — колонія окремих організмів, які рухаються разом під дією вітру та морських течій.

"Португальський кораблик не є природним мешканцем Середземного моря, він живе в Атлантичному океані, переважно в тропічних водах. Однак за певних кліматичних умов його можуть занести через Гібралтарську протоку до середземноморських узбереж", — пояснили у фонді Aula del Mar Mediterráneo.

Синій краб - що відомо

Нагадаємо, раніше екологи повідомляли, що на північно-західному узбережжі Чорного моря зафіксовано активне поширення синього краба, який загрожує місцевим видам молюсків, дрібних ракоподібних та молоді риб.

Йшлося, що цей хижий вид родом з Атлантики, він стрімко просувається від турецьких та болгарських берегів у напрямку до українського узбережжя та дельти Дунаю. Небезпека в тому, що синій краб загрожує місцевим видам молюсків, дрібних ракоподібних та молоді риб. Тобто, він порушує баланс прибережних екосистем, особливо в умовах зміни клімату, до яких добре адаптується.

Вас також можуть зацікавити новини: