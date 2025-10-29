З Румунії планують вивести 800 американських військових, а з Болгарії, Угорщини та Словаччини — частину сил.

Сполучені Штати планують скоротити свої військові контингенти одразу у кількох країнах Східної Європи — зокрема в Румунії, Болгарії, Угорщині та Словаччині. Про це повідомляє румунський портал G4Media із посиланням на джерела в урядових структурах.

За даними джерел, 27 жовтня через офіційні канали НАТО було оголошено про рішення відкликати близько 800 військових з Румунії. Це рішення ухвалене Білим домом і вже набуло чинності, хоча формально Конгрес США ще може його переглянути.

Американські військові нині дислокуються на базах ім. Михаїла Когелнічану, у Девеселу та Кимпіа-Турзій. Наразі невідомо, з якої саме бази розпочнеться скорочення. Загалом у Румунії перебуває приблизно 1000 американських військовослужбовців.

Джерела видання наголошують, що рішення Вашингтона не має стосунку до внутрішньополітичної ситуації в Румунії, зокрема до нещодавнього скасування результатів президентських виборів, на яких переміг ультраправий кандидат. Американських військових також планують виводити з Угорщини, що свідчить про ширший стратегічний перегляд.

Румунське видання зазначає, що скорочення торкнеться ще трьох країн — Болгарії, Угорщини та Словаччини, однак точні терміни, масштаби та логістичні деталі операції поки не розголошуються.

Чутки про виведення військ США з Європи

Нагадаємо, весною стало відомо, що американські військові вийшли зі стратегічного аеропорту Жешув-Ясьонка в Польщі. Міністр оборони Польщі Владислав Косиняк-Камиш наголосив, що солдати США все ще залишаться в країні, але їх розмістять на інших базах.

США наразі тримають у Європі 100-тисячний військовий контингент. На думку експертів, коли йдеться про плани вивести американських військових із Румунії та Польщі, маються на увазі ротаційні бригадні групи.

Екскомандувач Сухопутних сил США у Європі Бен Годжес назвав три причини, чому в інтересах США зберегти свою присутність у Європі.

