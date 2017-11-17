У Харкові затримали генерал-майора ЗСУ за підозрою у розтраті 2,4 мільйона (фото)

Військова прокуратура затримала начальника Харківського національного університету Повітряних Сил ім. Кожедуба генерал-майора Андрія Алімпієва.

Читайте такожСуд заарештував обох суддів з Дніпра, які намагалися дати хабара Холодницькому

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив генеральний прокурор України Юрій Луценко.

За словами глави ГПУ, Алімпієв підозрюється у розтраті 2,4 млн грн на користь двох ТОВ при закупівлі пального.

"Клопотатимемо про арешт і відсторонення від займаної посади", - наголосив Луценко.

Як повідомляв УНІАН, у кінці жовтня двох підполковників поліції Дніпропетровській області затримали за вимагання 20 тис. доларів хабара.