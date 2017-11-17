У Харкові затримали генерал-майора ЗСУ за підозрою у розтраті 2,4 мільйона (фото)

21:22, 17 листопада 2017
Політика
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Для начальника Харківського національного університету Повітряних Сил вимагатимуть арешт.

Алімпієва затримала військова прокуратура / facebook.com/LlutsenkoYuri

Військова прокуратура затримала начальника Харківського національного університету Повітряних Сил ім. Кожедуба генерал-майора Андрія Алімпієва.

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Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив генеральний прокурор України Юрій Луценко.

За словами глави ГПУ, Алімпієв підозрюється у розтраті 2,4 млн грн на користь двох ТОВ при закупівлі пального.

"Клопотатимемо про арешт і відсторонення від займаної посади", - наголосив Луценко.

Як повідомляв УНІАН, у кінці жовтня двох підполковників поліції Дніпропетровській області затримали за вимагання 20 тис. доларів хабара.

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Теги: #підозра у розтраті#затримання генера-майора у Харкові#начальник Харківського університету ПС