Двох підполковників поліції Дніпропетровщини затримали за вимагання - ГПУ

Заступника начальника слідчого відділу Кам'янського відділення поліції Головного управління Нацполіції в Дніпропетровській області та старшого оперуповноваженого в особливо важливих справах Управління захисту економіки Нацполіції області викрито на хабарництві.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила прес-секретар генерального прокурора України Лариса Сарган.

Досудовим розслідуванням установлено, що співробітники поліції вимагали неправомірну вигоду за непритягнення громадянина до кримінальної відповідальності, непроведення слідчих дій та зняття арешту з належного йому майнового комплексу Дніпродзержинської швейної фабрики.

«Не дійшовши згоди на переговорах, зловмисники запропонували колишньому співзасновнику фабрики шляхом банкрутства та, знявши арешт, накладений за їх клопотанням в рамках досудового розслідування, за неправомірну вигоду в сумі 20 тис. дол. США повернути йому вказаний майновий комплекс», - повідомила Сарган.

Читайте такожВ Одесі на хабарі в 42 тисячі гривень затримали чиновника "Укртрансбезпеки"

Для прикриття своєї протиправної діяльності вказані особи залучили свого знайомого як посередника, який 24 жовтня одержав обумовлену суму хабара у гривневому еквіваленті – 540 тис. грн.

Усіх фігурантів справи затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Наразі проводяться першочергові слідчі дії, а також тривають обшуки за місцем роботи та проживання затриманих осіб.

«Крім того, військовою прокуратурою Дніпропетровського гарнізону підполковникам поліції готується повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України, а також клопотання до суду про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Досудове розслідування триває», - повідомила Сарган.