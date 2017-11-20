77,5% виборців готові знову обрати Володимира Карплюка мером Ірпеня - соціологи

Ірпінський міський голова Володимир Карплюк є беззаперечним лідером на посаду мера Ірпеня та до Верховної ради України по округу в Ірпені та Приірпінні.

Про це йдеться у дослідженні Центру соціальних та маркетингових досліджень «Социс», яке було проведено у листопаді 2017 року.

Якщо б вибори міського голови Ірпеня відбулися цієї неділі, то за Володимира Карплюка проголосували б 77,5% виборців, які підуть на вибори та визначилися зі своїм вибором. При цьому, жоден з його опонентів не набирає більше 3,5%.

Якби відбулися вибори до Ірпінської міської ради, то 53% опитаних віддали б свої голоси за партію “Нові Обличчя” (серед опитаних, які підуть на вибори та визначилися зі своїм вибором). При цьому, жодна з усіх інших партій не набирає до міськради більше 8%.

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У разі, якщо б по мажоритарному виборчому округу з центром в Ірпені відбулися б вибори до Верховної ради України, Володимир Карплюк теж отримав би найбільшу кількість голосів з числа тих, хто підуть на вибори та визначилися зі своїм вибором – 63,4%. Жоден з інших кандидатів до парламенту по даному округу не отримав би більше 9%.

65,4% респондентів протягом останніх років відчули позитивні зміни щодо комфортності проживання. При цьому, 67,3% опитаних пов’язують ці позитивні зміни з мером Ірпеня Володимиром Карплюком.

75,3% знають та чули про кримінальне переслідування Володимира Карплюка з боку прокуратури Київської області, при цьому 47% вважають це політичним переслідуванням мера Ірпеня з боку обласного прокурора.

Опитування було проведене 4-13 листопада 2017 року методом стандартизованого інтерв’ю „face-to-face”. Було опитано 800 респондентів у віці 18 років і старше. Вибірка репрезентативна населенню Ірпінського регіону. Дослідження було проведено по всій території населених пунктів Ірпінської міської ради Київської області. Результати дослідження репрезентують доросле населення Ірпеня, Ворзеля, Гостомеля та Коцюбинського.