Інтерпол зняв з розшуку екс-главу МВС Захарченка та його заступника

Минулого місяця Інтерпол зняв з міжнародного розшуку екс-міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка та його заступника Віктора Ратушняка, які в Україні звинувачуються у розтраті грошових коштів. Про це повідомляє начальник департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Сергій Горбатюк в інтерв'ю виданню "Фокус".

"Буквально місяць тому були зняті з міжнародного розшуку за звинуваченням у розтраті грошових коштів колишній міністр внутрішніх справ Захарченко та його заступник Ратушняк", - сказав він.

Горбатюк пояснив, що Інтерпол відмовляється оголошувати в розшук всіх фігурантів "справи Майдану", вказуючи, що ці злочини здійснювалися в умовах зміни влади, отже, можуть бути політичними переслідуваннями. За його словами, це стосується тільки тих, хто так або інакше пов'язаний з владою - від "беркутівця" до керівництва країни, а ось "титушки" в розшук потрапляють.

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Крім цього, він додав, що Україна вже не один рік пише їм листи з цього приводу, але чіткої відповіді не отримує.

"Нещодавно зіткнулися навіть з відмовою виставляти розшукуваних з так званої синьої картою. Червона картка означає, що всі країни Інтерполу повинні затримувати таку людину, а синя - просто повідомляти про його переміщення. Адже у нас з багатьма країнами, в тому числі європейськими, є двосторонні домовленості про екстрадицію. І коли ми дізнаємося, що підозрюваний в'їхав в якусь країну, просимо владу цієї країни затримати його, надаючи необхідні документи. Але нам відмовили навіть у цьому, причому в українському, а не в центральному офісі Інтерполу, з тією ж мотивацією", - підкреслив Горбатюк.

Нагадаємо що в червні 2017 року ГПУ оголосила про нові підозри Януковичу, Захарченко, Якименко і ряду інших екс-чиновників у "справах Майдану" 2014 року. Вони підозрюються в незаконному перешкоджанні організації і проведення мітингів, походів і демонстрацій, організації перевищення співробітниками правоохоронних органів влади своїх службових повноважень, умисного вбивства двох і більше осіб, закінченого замаху на умисне вбивство двох і більше осіб, заподіяння умисного тяжкого тілесного ушкодження, а також в організації терористичного акту.