МЗС України висловило протест у зв'язку з візитом Путіна до окупованого Криму

Міністерство закордонних справ України висловило протест у зв'язку з візитом президента РФ Володимира Путіна до окупованого Криму. Як ідеться у повідомленні на сайті МЗС України, 18 листопада відбувся візит Путіна до Автономної Республіки Крим, тимчасово окупованої Російською Федерацією.

"Українська сторона вважає згаданий "візит", як і інші поїздки російських посадовців до тимчасово окупованих Автономної Республіки Крим та міста Севастополь, грубим порушенням Росією державного суверенітету і територіальної цілісності України, цинічним і демонстративним нехтуванням російською стороною загальновизнаними нормами міжнародного права", - наголосили українські дипломати.

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"Автономна Республіка Крим та Севастополь є і залишатимуться невід'ємною частиною України в її міжнародно визнаних кордонах. Це визнається всім цивілізованим світом, який вже неодноразово давав належну оцінку міжнародно-протиправним діянням Російської Федерації шляхом схвалення відповідних резолюцій ООН, Ради Європи, ОБСЄ, інших міжнародних організацій, а також запровадивши широкі обмежувальні заходи (санкції) проти держави-окупанта", - наголосили у зовнішньополітичному відомстві України.

Міністерству закордонних справ РФ направлено відповідну ноту протесту.

Раніше Міністерство закордонних справ України направило білоруській стороні ноту з метою з'ясування інформації про затримання в Білорусі ще одного громадянина України, Олександра Скиби, який, за повідомленнями ЗМІ, є директором ПАТ "Завод обважнювачів".