МЗС України направило Білорусі ноту через затримання ще одного українця

Міністерство закордонних справ України направило білоруській стороні ноту з метою з'ясування інформації про затримання в Білорусі ще одного громадянина України, Олександра Скиби, який, за повідомленнями ЗМІ, є директором ПАТ "Завод обважнювачів".

Про це УНІАН повідомив офіційний представник Департаменту консульської служби МЗС України Василь Кирилич.

"Посольство звернулося до МЗС Білорусі у зв'язку з інформацією про затримання громадянина України власне в цій країні, у Білорусі. Посольство просить у ноті невідкладно повідомити про причини та обставини затримання, місце й умови тримання громадянина України", - сказав Кирилич.

Читайте такожБілорусь підтвердила, що українського журналіста звинувачують у шпигунстві. Він в ізоляторі КДБ - посол

При цьому, за словами дипломата, іншою інформацією МЗС України не володіє. "Відповіді від білоруської сторони поки що немає", - додав Кирилич.

Також він уточнив, що нота зовнішньополітичному відомству Білорусі була надіслана сьогодні вранці.

Кирилич не зміг підтвердити інформацію, що затриманий громадянин України є директором ПАТ "Завод обважнювачів" (Костянтинівка Донецької області).

Раніше видання "Лівий берег" повідомило, що білоруські спецслужби затримали керівника підприємства "Завод обважнювачів".

З посиланням на лист, підписаний в.о. голови правління цього заводу Козьменком і направлений послу України в Білорусі Ігорю Кизимі, видання повідомило, що директор заводу Скиба Олександр Сергійович (1978 року народження) прибув до столиці Білорусі 15 листопада на перемовини з ВАТ "Мінський тракторний завод", з яким українське підприємство має договір про постачання продукції, що використовується в ливарному виробництві білоруського заводу.

Скиба вилетів з Києва до Мінська рейсом 15 листопада о 14.20 і прибув туди о 16.15 за місцевим часом. Додому повернутися він збирався того ж дня, про що повідомив телефоном о 19.20 за київським часом.

За даними видання, наступного ранку Скиба зателефонував дружині з чужого білоруського номера і повідомив, що його затримали співробітники КДБ Білорусі.

Як повідомляв УНІАН, 17 листопада стало відомо, що 25 жовтня у Мінську КДБ Білорусі затримав власного кореспондента «UA: Українське радіо» у Білорусі, колишнього власного кореспондента агентства УНІАН в Мінську, громадянина України Павла Шаройка. За словами посла України в Білорусі Ігоря Кизима, Шаройка звинувачують у шпигунстві і тримають у слідчому ізоляторі КДБ Республіки Білорусь.