У Ющенка розказали, хто насправді налагодив контакт з Каддафі

Президент України Віктор Ющенко надає важливого значення розвитку відносин України з Великою Соціалістичною Народною Лівійською Арабською Джамагирією та вітає поступову реалізацію двосторонніх домовленостей, досягнутих у ході низки його переговорів та зустрічей з Лівійським Лідером М.Каддафі, які відбулися у 2008 році у рамках офіційного візиту Президента України до Лівії 7–8 квітня 2008 року та наступного державного візиту до України Лівійського Лідера М.Каддафі 4–6 листопада 2008 року. Про це заявив заступник Глави Секретаріату Президента України Андрій Гончарук, повідомляє прес-служба Президента.

«Дружні особисті контакти та конструктивні й плідні переговори між Главами двох держав заклали міцну основу для подальшої реалізації декількарічних напрацювань за багатьма стратегічно важливими для України та Лівії напрямками співпраці», – зазначив він.

За словами А.Гончарука, втіленню в життя досягнутих раніше Главами держав домовленостей має сприяти офіційний візит до Лівії Прем`єр-міністра України Ю.Тимошенко 25–26 травня 2009 року.