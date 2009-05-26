Мокріді розраховує, що депутати заборонять лохотрони на ТБ

Член Національної ради з питань телебачення і радіомовлення Тетяна МОКРІДІ сподівається, що Верховна Рада України внесе зміни до чинного законодавства щодо заборони програм і передач з платними інтерактивними конкурсами.

Про це йдеться у переданому УНІАН коментарі Т.МОКРІДІ.

„Я, як член Національної ради, яка неодноразово піднімала питання так званих „лохотронів” на телебаченні, вважаю необхідним законопроект народних депутатів Олени КОНДРАТЮК і Миколи БАГРАЄВА „Про внесення змін до Закону України «Про телебачення і радіомовлення» (щодо регулювання трансляції програм і передач з платними інтерактивними конкурсами)”, - зазначила Т.МОКРІДІ. На її переконання, у проекті є ряд обґрунтованих доповнень до чинного законодавства. “Цим законопроектом забороняється розміщення в ефірі інтерактивних конкурсів (ігор, вікторин) за участь у яких потрібно платити. Така категорія програм, після ухвалення змін, може бути дозволена тільки на каналах з обмеженим доступом. Під час трансляції буде обов’язкова інформація про умови участі, плату за дзвінки. Це попередження має займати 20% площі екрана”, - зауважила вона. При цьому Т.МОКРІДІ нагадала, що на сьогодні діє рішенням Національної ради від 19 березня минулого року „Про рекомендації Національної ради щодо трансляції в ефірі телеорганізацій передач, які можуть завдати фінансових збитків телеглядачам”, згідно з яким, попередження має займати не менше 15% від площі екрана. “Національна рада не має права забороняти такі програми, своїм рішенням вона може тільки вимагати від телеканалів показувати попередження про умови та ціну дзвінків”, - підкреслила член Нацради.

Вона впевнена, що “ухвалення цього закону врятує чимало азартних телеглядачів від участі у примітивних вікторинах”. “Як відомо, дешевий сир може бути тільки в мишоловці, саме так виглядають ці програми, участь у яких має лише один результат – шалені рахунки за телефонні розмови. Приємно відзначити, що парламентарії чують занепокоєння телеглядачів і проблеми, які бачить в ефірі Національна рада”, - зазначила Т.МОКРІДІ і додала, що до цього законопроекту дана категорія програм не була виписана в законодавстві.

Відтак Т.МОКРІДІ висловила сподівання, що депутати підтримають цей законопроект. Вона наголосила, що після того як він вступить в дію Національна рада жорстко стежитиме, щоб таких програм в ефірі не було.