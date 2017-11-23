В Україні набув чинності закон про гастролі артистів з Росії

Відсьогодні в Україні організатори гастролей зобов'язані звертатись по дозвіл до СБУ щодо учасників із Росії.

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Згідно із законом, в Україні можна проводити заходи з артистами з Росії, але організатор повинен щонайменше за 30 днів звернутися до Служби безпеки, щоб отримати дозвіл на участь виконавця. У свою чергу, СБУ має дати відповідь протягом 10 днів, чи є підстави не пустити російського артиста на територію України. Якщо Служба безпеки дозволить - організатор може укладати договір з артистом. Але і в цьому випадку обставини можуть змінитися і в результаті не пустять до України.

Штрафи - 50-100 мінімальних зарплат (зараз це від 160 до 320 тис. грн). Мінкульт визначить порядок накладення штрафів.

Крім того, зміни передбачають заборону на проведення заходів, які пропагують РФ, органи влади країни-агресора і їх дії, або ж виправдовують окупацію території України. Також не можна проводити концерти, якщо в них братиме участь людина, що загрожує нацбезпеці (якщо його прізвище є в спеціальному переліку Мінкульту).