Парубій підписав закон про виступи російських артистів в Україні лише після дозволу СБУ

Голова Верховної Ради України Андрій Парубій підписав закон про внесення змін до закону України "Про гастрольні заходи в Україні" (щодо особливостей організації та проведення гастрольних заходів в Україні за участю громадян країни-агресора) (№6682).

Згідно з даними на сайті парламенту, спікер підписав закон сьогодні, 20 жовтня.

Як повідомляв УНІАН, 5 жовтня Верховна Рада ухвалила закон про внесення змін до закону "Про гастрольні заходи в Україні" (щодо особливостей організації та проведення гастрольних заходів в Україні за участю громадян країни-агресора) (№6682).

Законом встановлюється, що в разі, якщо учасником запланованого гастрольного заходу є громадянин країни-агресора, організатор не пізніше ніж за 30 днів до дня проведення гастрольного заходу подає до Служби безпеки України запит на отримання інформації про наявність або відсутність законних підстав для недопущення громадянина країни-агресора до участі у зазначеному гастрольному заході.

При цьому організатор має надати СБУ достовірну інформацію про власні ім’я та прізвище учасника, зазначені у його документі для в’їзду на територію України, а також про використання псевдонімів, належність до творчих колективів, іншу інформацію, яка характеризує його творчу діяльність.

СБУ розглядає та надає організатору гастрольного заходу відповідь щодо підстав для недопущення громадянина країни-агресора до участі у заході протягом 10 днів з моменту одержання запиту.

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Після отримання відповіді СБУ про відсутність таких підстав організатор укладає договір із відповідним гастролером.

При укладанні договору організатор має врахувати, що законні підстави для недопущення громадянина країни-агресора до участі у зазначеному гастрольному заході можуть з’явитися після надання СБУ відповіді на відповідний запит.

Також встановлюється, що організатор гастрольного заходу, який порушив вимоги статей 3 та 4 цього закону, несе адміністративно-господарську відповідальність у формі штрафу в розмірі від 50 до 100 мінімальних заробітних плат.

Крім того, у законі наголошується, що при проведенні гастрольних заходів не допускаються заклики до захоплення влади, насильницької зміни конституційного ладу і цілісності держави, розпалювання національної, класової, соціальної, релігійної та іншої ворожнечі, до пропаганди війни, тероризму, екстремізму, сепаратизму, комуністичного та/або націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів та їхньої символіки.

Не допускається проведення гастрольних заходів, що популяризують або пропагують державу-агресора та її органи влади, представників органів влади держави-агресора та їхні дії, що створюють позитивний образ держави-агресора, виправдовують чи визнають правомірною окупацію території України.

Забороняється проведення гастрольного заходу, учасником якого є особа, внесена до Переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці, оприлюдненого на веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах культури та мистецтв.

Серед іншого, визначається, що учасник гастрольного заходу - фізична особа, яка бере участь у публічному виступі перед глядачами під час гастрольного заходу або бере чи брала участь у його створенні як автор аудіовізуальних творів, сценарію та/або текстів чи діалогів, режисер-постановник, продюсер тощо.

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.