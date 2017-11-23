Посли G7: репутація оновленого Верховного суду залежатиме від задоволення очікувань громадян

Посли країн «Великої сімки» (США, Велика Британія, Канада, Франція, Італія, Німеччина та Японія) нагадують, що репутація та довіра до оновленого Верховного Суду залежатиме від задоволення очікувань громадян. Про це УНІАН поінформували у посольстві Італії, яка цьогоріч головує у G7.

Читайте такожСудді оновленого Верховного суду склали присягу"Посли країн Великої Сімки зазначають, що процес відбору суддів до Верховного Суду України був значно більш прозорим та конкурентним, ніж у попередні роки, що є ознакою поступу у здійсненні судової реформи в Україні. Ця реформа є критично важливою для просування української програми реформ та виконання вимог українських громадян, виходячи з їхніх чітко висловлених прагнень жити у сучасній та демократичній країні", - йдеться у заяві.

"Нові судді Верховного Суду, призначені президентом Порошенком беруть на себе величезну відповідальність. Українські громадяни та міжнародна спільнота будуть пильно стежити за тим, як поводяться ці нові судді під час виконання своїх обов’язків та поза ними. У зв’язку з цим, ми закликаємо усіх новопризначених суддів виконувати свої зобов’язання щодо прозорості, незалежності, доброчесності та відданості принципам верховенства права. Врешті-решт, репутація та довіра до нового Верховного суду залежатимуть від того, як він відповідатиме очікуванням громадян України. Ми закликаємо новопризначених суддів Верховного суду будувати довіру громадськості, ретельно вивчаючи доброчесність кандидатів під час виборів голови Верховного суду та голів його чотирьох палат", - наголошують дипломати.

"Ми також відзначаємо, що оновлення судової системи лише розпочалося. Багато уроків, вивчених під час здійснення цього першого кроку можуть бути застосовані при призначеннях, які залишається зробити у Верховному Суді, а також у апеляційних судах та судах першої інстанції. Результати відбору до Верховного Суду вказують на потребу більш ретельного аналізу процедур для подальшого покращення, а також продовження співпраці з громадянським суспільством для підтримання конструктивного діалогу з усіма зацікавленими сторонами. Діючи таким чином, Україна продовжуватиме розбудову інституцій доброчесності, що заслуговують на довіру та повагу громадян України", - заявили посли G7.

Як повідомляв УНІАН, 11 листопада судді оновленого Верховного суду склали присягу.

30 вересня 2016 року з набуттям чинності змін до Конституції в частині правосуддя та закону «Про судоустрій і статус суддів» в Україні стартувала судова реформа. Відповідно до цих змін, Верховний суд став вищим судом в Україні, а його склад має бути сформовано із суддів, обраних виключно за результатами відкритого конкурсу.

Вища кваліфікаційна комісія суддів відібрала 120 кандидатів на посади суддів у касаційних судах ВСУ (по 30 посад в адміністративному, господарському, кримінальному, цивільному). Зі 120 кандидатів, які пройшли конкурсне оцінювання у Вищій кваліфкомісії, 30 отримали негативні висновки Громадської ради доброчесності при ВККСУ.

Станом на 9 листопада Вища рада правосуддя ухвалила рішення внести президентові подання про призначення 114 кандидатів на посади суддів Верховного суду.