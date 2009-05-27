Литвин: держава рятує не економіку і людей, а окремих банкірів

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН вважає, що, рефінансуючи банки, держава рятує окремих представників банківського бізнесу, а не простих людей.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку він висловив сьогодні на прес-конференції в Запоріжжі.

В.ЛИТВИН зазначив, що рефінансування банків проводиться «дуже непрозоро».

«Держава (рефінансуючи банківські структури - УНІАН) рятує не економіку і людей, а окремих представників цього бізнесу", - заявив В.ЛИТВИН.

Він також зазначив, що з початку року з України тільки на Кіпр було виведено 5,8 млрд. доларів.

На думку спікера, гроші виводяться з України внаслідок невідповідних реаліям дій влади, а також у зв`язку з політичною нестабільністю, створеною представниками влади в країні, що й спричиняє економічну нестабільність.