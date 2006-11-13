Роль і місце Кабміну ще не знайшли

Керівник робочої групи по доопрацюванню законопроектів про Кабінет міністрів, перший заступник голови Комітету ВР з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування Анатолій МАТВІЄНКО наголошує, що законопроекти про уряд не готові для голосування у четвер, 16 листопада, навіть у першому читанні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав, виступаючи на круглому столі «Пошук ролі і місця уряду в контексті нової моделі політичного устрою», організованому «Лабораторією законодавчих ініціатив" спільно з Представництвом Фонду Конрада Аденауера в Україні.

А.МАТВІЄНКО підкреслив, що поспішність, з якою Верховна Рада намагається ухвалити закон про Кабмін, говорить про те, що парламент «крокує до чергового вето Президента».

За словами А.МАТВІЄНКА, на сьогоднішній день заплановано чергове засідання робочої групи, яка розглядатиме законопроекти про уряд, внесені Президентом України і Кабінетом міністрів. Він нагадав слова голови ВР Олександра МОРОЗА, що в обох законопроектах «є раціональне зерно і необхідно було б їх узгодити».

Як зауважив А.МАТВІЄНКО, в обох документах є суттєві недоліки, зокрема, обидва вони часто дублюють статті Конституції замість того, щоб розкрити їхній зміст і виписати чітку процедуру їхньої реалізації.

Також А.МАТВІЄНКО зазначив, що у цих законопроектах не виписані деякі моменти, які уже відбулись в реальному житті, зокрема, не прописана відставка міністрів з політичних мотивів. «Саме життя йде швидше, ніж законопроекти», - сказав він.

Також він зауважив, що і урядовий, і президентський законопроекти містять намагання «зазіхати на чужі повноваження, в урядовому - на президентські, у президентському - на урядові… Ця війна є війною внікуди… Біда нашого законодавства - у відсутності чіткого розподілу повноважень. Це веде до хаосу…».

А.МАТВІЄНКО звернув увагу на те, що у жодному з документів не виписано право Президента відмовлятись від внесення кандидатури прем’єр-міністра на затвердження у парламент протягом 15 днів або чітко не прописано, що робити цього він не має права, хоч ця колізія уже мала місце в Україні і призвела до політичної кризи.

Також, за його словами, у документах спостерігаються факти кричущого ігнорування Конституції, зокрема, щодо порядку призначення голів державних адміністрацій (урядовим законопроектом пропонується, що Кабінет міністрів на своєму засіданні розглядає і вносить подання Президенту на призначення і звільнення голів держадміністрацій – УНІАН), а також щодо повноважень уряду відносинах з владою Криму (у президентському варіанті записано, що Кабмін спрямовує і координує діяльність Ради міністрів АРК – УНІАН).

У свою чергу радник Президента Ігор КОЛІУШКО також наголосив на наявності недоліків у законопроектах про уряд. За його словами, Верховна Рада має право та обов’язок визначитись та ухвалити будь-яке рішення стосовно цих законопроектів.

Також він не виключив напрацювання третього варіанту законпроекту. «У будь-якому випадку надзвичайно важливо, щоб у прийнятому законі, і я сподіваюсь, підписаному Президентом, були вирішені проблеми організації виконавчої влади», - сказав І.КОЛІУШКО, додавши, що це стосується розмежування повноважень між Президентом, парламентом і Кабінетом міністрів.

За його словами, також необхідно розмежувати політичне й адміністративне керівництво. Він підкреслив, що дуже важливо зробити так, аби громадяни не відчували зміни уряду.

В інтерв’ю журналістам І.КОЛІУШКО висловив думку, що сьогодні у політичних колах існує розуміння необхідності ухвалення закону про уряд. За його словами, якщо редакція законопроекту відповідатиме Конституції і комплексно врегульовуватиме усі питання і встановлюватиме ефективну систему співпраці між органами влади, Президент підпише такий документ.