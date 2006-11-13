Президентських міністрів звільнити не можна?!

Радник Президента Ігор КОЛІУШКО констатує існування правової колізії в питанні звільнення міністрів, призначених за квотою Президента, і вважає, що це питання повинно вирішуватись на рівні політичних компромісів.

В інтерв’ю УНІАН І.КОЛІУШКО зазначив, що механізм звільнення міністра оборони Анатолія ГРИЦЕНКА та міністра закордонних справ Бориса ТАРАСЮКА з правової точки зору не визначено.

За його словами, це питання “дивним” способом врегульовано Конституцією України. І.КОЛІУШКО підкреслив, що в світовій практиці немає такого, коли члени уряду формуються двома різними гілками влади. На думку І.КОЛІУШКА, якщо в українській Конституції таке передбачили, то необхідно було це питання врегулювати. «А то в одних моментах виділили цих двох міністрів, коли, наприклад, мова йде про їхні призначення, а коли мова йде про звільнення - то їх вже не виділили. І ніби з одного боку можна говорити про те, що вони підпадають під загальне регулювання в частині звільнення, але тоді зовсім незрозуміло як їх призначити повторно», - наголосив радник Президента, додавши, що глава держави може повторно подати на розгляд парламенту кандидатури осіб, яких вже звільнено з посад міністрів оборони і закордонних справ.

За його словами, це складне питання, і в існуючій правовій ситуації необхідно досягти якоїсь компромісної домовленості.

Відповідаючи на запитання, чи може Президент звернутись до Конституційного Суду чи будь-якого іншого суду щодо поновлення цих міністрів на посадах, І.КОЛІУШКО відповів, що «залежить від того,... яке буде прийнято рішення. Не знаю, тут все може бути, але важко гіпотетично висловлюватись, а тим більше за Конституційний Суд», - наголосив він.

Як повідомляв УНІАН, 12 листопада прем`єр-міністр Віктор ЯНУКОВИЧ заявив, що має намір ініціювати перед Президентом Віктором ЮЩЕНКОМ і Верховною Радою питання звільнення Б.ТАРАСЮКА з посади міністра закордонних справ.

Щодо міністра оборони А.ГРИЦЕНКА, то В.ЯНУКОВИЧ повідомив, що він має у своєму розпорядженні довідку про підсумки перевірки Головним контрольно-ревізійним управлінням, в якій зафіксована маса порушень у використанні військового майна. При цьому прем`єр наголосив, що в даному питанні слід дочекатися висновків правоохоронних органів.

ВР 15 листопада планує заслухати звіт міністрів закордонних справ Б.ТАРАСЮКА і оборони А.ГРИЦЕНКА.

Довідка УНІАН. Згідно зі ст. 106 Конституції України, Президент вносить до Верховної Ради подання про призначення міністра оборони України, міністра закордонних справ України.

Водночас, відповідно до ст. 85 Конституції України, до повноважень ВР належить “призначення за поданням Президента України прем`єр-міністра України, міністра оборони України, міністра закордонних справ України... звільнення зазначених осіб з посад”.