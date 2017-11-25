Порошенко вшанував пам'ять жертв Голодомору: "Злочини проти людяності не мають терміну давності" (фото, відео)

Президент України Петро Порошенко поклав композицію із колосків та калини до пам'ятного хреста жертвам Голодомору 1932-1933 років на Михайлівській площі у Києві.

Як повідомляє прес-служба глави держави, пам'ять загиблих Порошенко, вшанував ставши на коліно та хвилиною мовчання.

«Сьогодні, у День пам'яті жертв голодоморів, також відбудуться заходи біля меморіального знаку «Свіча пам’яті» Національного музею «Меморіал пам’яті жертв голодомору в Україні», - йдеться в повідомленні.

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Петро Порошенко у День пам’яті жертв Голодомору заявив, що злочини проти людяності не мають терміну давності

Про це глава держави заявив на своїй сторінці у Facebook.

«Злочини проти людяності не мають терміну давності. Ніколи не забудемо страшний злочин організаторів Голодомору. Україна пам’ятає…», - написав Порошенко.

Також о 16 годині пройде загальнонаціональна акція «Запали свічку».

***Сьогодні в Україні вшановують пам’ять жертв Голодомору 1932-1933 років.

У ХХ столітті українці пережили три голодомори: 1921-1923, 1932-1933 і голод 1946-1947 років. Однак, наймасштабнішим був Голодомор 1932-1933 років – геноцид українського народу, здійснюваний тоталітарним комуністичним режимом СРСР.

Щороку Український інститут національної пам’яті пропонує спеціальну тему Дня для підкреслення певного аспекту цієї трагедії. Цьогоріч такою темою є «Голодомор - помста за свободу, помста за революцію».

У Києві та інших містах України відбудуться жалобні заходи із вшанування пам’яті жертв Голодоморів.