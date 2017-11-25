Климпуш-Цинцадзе провела паралелі між агресією Росії проти України та Голодомором 1932-33 років

Віце-прем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе вважає, що Кремль здійснює агресію проти України за тими ж мотивами, що і Голодомор у 1932-33 роках.

Про це урядовець написала у Twitter.

«Понад 7 мільйонів українців померли на найбільш родючих землях від жахливого штучного голоду Голодомору - геноциду у 1932-33 роках. Сталін напав на них через дух свободи. Та ж сама «логіка» веде Кремль сьогодні в агресії проти України», - заявила Климпуш-Цинцадзе.

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***Сьогодні в Україні вшановують пам’ять жертв Голодомору 1932-1933 років.

У ХХ столітті українці пережили три голодомори: 1921-1923, 1932-1933 і голод 1946-1947 років. Однак, наймасштабнішим був Голодомор 1932-1933 років – геноцид українського народу, здійснюваний тоталітарним комуністичним режимом СРСР.

Щороку Український інститут національної пам’яті пропонує спеціальну тему Дня для підкреслення певного аспекту цієї трагедії. Цьогоріч такою темою є «Голодомор - помста за свободу, помста за революцію».

У Києві та інших містах України відбудуться жалобні заходи із вшанування пам’яті жертв Голодоморів.