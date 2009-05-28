Молдавські комуністи перенесли вибори президента через Вознесіння Господнє

Парламент Молдови переніс вибори президента на 3 червня. Таке рішення ухвалено сьогодні більшістю депутатів від правлячої партії комуністів, передає ІТАР-ТАСС.

З відповідною ініціативою виступила голова фракції комуністів Марія ПОСТОЙКА. Вона мотивувала необхідність перенесення засідання парламенту тим, що у четвер святкується Вознесіння Господнє.

Як повідомлялося, 20 травня під час першої спроби обрати Президента Молдови комуністам не вистачило одного голосу для обрання свого кандидата, Зінаїди ГРЕЧАНОЇ, главою держави. Депутати від опозиції голосування бойкотували.