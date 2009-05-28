Гавриш побачив, як Ющенко його конспектує - і багато зрозумів

Перший заступник секретаря Ради національної оборони і безпеки України Степан ГАВРИШ вважає, що відповідальність за падіння рейтингу Президента України Віктора ЮЩЕНКА повинна нести його команда.

Таку думку він висловив під час он-лайн-конференції, яка відбулася в інтернет-виданні «ForUm».

С.ГАВРИШ розповів, що під час його особистих зустрічей з главою держави В.ЮЩЕНКО не тільки уважно слухав його, а й постійно записував. «Як мені здалося, це свідчить про дуже великий потенціал його як особистості і правителя», - відзначив С.ГАВРИШ.

Разом з тим він не став висловлювати думку, чому цей «унікальний, навіть дивовижний ресурс не забезпечив ефективності його політики».

«Його (Президента) соціологічний рейтинг достатньо вразливий. На це питання повинні відповісти експерти, а відповідати за нього (рейтинг) повинна команда Президента. Саме вона повинна була ще свого часу оцінити критичність руху рейтингу довіри до Президента, знайти форми і способи політики, які утримали б навколо Президента інтерес, що його він цілком заслуговує», - відзначив заступник секретаря РНБО.

«Мені здається, що він уразливий в тому, що чесний і відкритий, і тому беззахисний. Уразливий, тому що не маневрує, а говорить правду і потрапляє в пастки політтехнологів, найнятих на службу його опонентами і навіть "друзями", - додав С.ГАВРИШ.

Разом з тим, С.ГАВРИШ упевнений, що В.ЮЩЕНКО ще не втратив шансів для підвищення свого рейтингу. «Все залежатиме від готовності нової команди Президента запропонувати новий план для відновлення як мінімум його базового рейтингу. Для цього необхідні рішучі дії, чіткі і ясні рішення, і, звісно, потрібна дуже серйозна модернізація зовнішньої і внутрішньої політики», - відзначив він.

С.ГАВРИШ наголосив, що сьогодні змінився глобальний світ, формується його нова архітектура. За його словами, Україна повинна бути принциповим засновником цього світу. «Для цього Президент має бути рішучим, послідовним і готовим підписувати в ім`я цього союзи. Ще більше змінився внутрішній світ - ми стали іншими. Ми за півкроку від того, щоб відчути себе політичним народом, здатним протидіяти маніпуляціям і інтригам, які плетуться з єдиною метою, - залишитися при владі або вчергове авантюрно її одержати», - вважає С.ГАВРИШ.

Він негативно відповів на запитання про намір піти з команди Президента: «Я не вмію зраджувати, ненавиджу зрадників. Я можу не погодитися з вибором, стратегією тактикою, з рішеннями - і піти. Та не звик я до того, аби програвати».