СБУ відкрила електронну довідку розсекречених матеріалів на Волині

В Управлінні СБУ у Волинській області відкрили інформаційно-довідковий зал розсекречених архівних матеріалів.

Як передає кореспондент УНІАН, електронна база даних залу складається з п’яти компонентів (документи, фотоархів, наукові видання, виставки та презентації, матеріали ЗМІ) і містить розсекречені матеріали Галузевого державного архіву СБУ періоду з 1917 по 1991 рік.

Усі матеріали систематизовані й об`єднані тематично: Голодомор 1932-33 рр., Діяльність ОУН-УПА, Репресії в Україні, Друга світова війна, Дисидентський рух тощо.

Наразі представлено понад чотири тисячі розсекречених документів, більш ніж тисячу фотоматеріалів, понад 100 науково-довідкових видань. Під час презентації працівники СБУ зазначили, що база даних постійно оновлюватиметься.

Для зручності громадян інформаційно-довідкова зала обладнана комп`ютерною технікою, що дозволяє одночасно працювати з базою даних двом відвідувачам, роздруковувати копії документів і записувати їх на будь-які електроні носії інформації.

За словами начальника обласного управління СБУ Віктора АНДРЕЙЧУКА, інформаційно-довідковий зал відкрито на виконання Указу Президента України Віктора ЮЩЕНКА “Про розсекречення, оприлюднення та вивчення архівних документів, пов`язаних з українським визвольним рухом, політичними репресіями та голодоморами в Україні та з метою об`єктивного висвітлення історії українського народу, сприяння консолідації суспільства і загального доступу науковців та громадськості до архівних документів СБ України”.