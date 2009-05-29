Тимошенко раптово захворіла

Чергове засідання Ради національної безпеки і оборони України відбудеться 12 червня.

Про це УНІАН повідомила прес-секретар секретаря РНБО Раїси БОГАТИРЬОВОЇ Ірина БОГДАН.

За її словами, сьогоднішнє засідання було перенесено у зв’язку з відповідним проханням міністра оборони Юрія ЄХАНУРОВА, який сьогодні перебуває у відрядженні, а також через хворобу прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, засідання РНБО під головуванням Президента України Віктора ЮЩЕНКА планувалося на сьогодні на 12.00.