Литвин: до ВР будуть набирати як до армії - хто не зможе отвертється

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН переконаний, що Верховна Рада України дасть згоду на відміну депутатської недоторканності.

Про це він заявив сьогодні під час робочої поїздки до Сумської області.

«Буде відмінено. Можливо навіть перед цими виборами, оскільки вже далі рухатися нема куди», - сказав В.ЛИТВИН.

При цьому він пожартував, що в разі скасування депутатської недоторканності в парламент будуть набирати людей так само як до лав Збройних Сил. «До Верховної Ради будуть набирати як до армії. Хто не зможе отвертється, той піде до Верховної Ради», - сказав голова ВР.

При цьому В.ЛИТВИН нагадав, що на сьогодні крім депутатів ще 7 тисяч осіб мають особливий статус. «Я категорично за те, щоб це відмінити», - додав він.

В той же час, за словами В.ЛИТВИНА, потрібно, щоб за це рішення проголосувало не 226 народних депутатів, а щонайменше 300, оскільки необхідно внести зміни до Конституції.