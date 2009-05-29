Мірошниченко хоче прирівняти приватні вузи до державних

Народного депутата від Партії регіонів Юрія МІРОШНИЧЕНКА обрано головою правління Конфедерації недержавних вищих навчальних закладів України.

Таке рішення було прийнято під час засідання Президії Конфедерації.

Крім того, членами правління Конфедерації були обрані Ростислав ЩОКІН (представник Міжрегіональної академії управління персоналом), Валентин ДАНИЛЬЧУК (Донецький інститут туристичного бізнесу), Анатолій БОНДАРЕНКО (Харківський інститут управління), Іван ЛУЦЬКИЙ (Івано-франківський інститут права ім. Короля Данила Галицького), Тетяна КОЗЛОВА (Севастопольський Інститут економіки та права).

Як підкреслив новий керівник Конфедерації, одним з пріоритетних напрямків роботи на цій посаді він бачить ліквідацію преференцій державних ВНЗ перед приватними, вдосконалення регуляторної політики в сфері освіти.

Ю.МІРОШНИЧЕНКО пообіцяв зробити все можливе для оптимізації співпраці Конфедерації із законодавчою та виконавчою владою.

На його переконання, державна форма власності не завжди є гарантією якості освітніх послуг. Водночас приватні ВНЗ, вважає Ю.МІРОШНИЧЕНКО, ефективніше адаптуються до потреб ринку трудових ресурсів і готують фахівців, які користуються найбільшим попитом.

***Конфедерація недержавних вищих навчальних закладів України – неприбуткова громадська організація, створена в 1999 році. Об`єднує понад 30 ВНЗ країни. Головні цілі Конфедерації – об`єднання та координація інтересів учасників, розробка пропозицій з реформування системи вищої освіти в Україні для органів влади.