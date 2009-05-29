Ющенко дав орден Олесю Довгому

Президент України Віктор ЮЩЕНКО нагородив заступника Київського міського голови - секретаря Київської міської ради Олеся ДОВГОГО орденом «За заслуги» III ступеня.

Про це йдеться в розміщеному на сайті глави держави його Указі “Про відзначення державними нагородами України працівників підприємств, установ, організацій міста Києва”.

Згідно з документом, О.ДОВГОГО нагороджено за значні особисті заслуги у соціально-економічному та культурному розвитку столиці України, вагомі досягнення у професійній діяльності, багаторічну сумлінну працю та з нагоди Дня Києва.

Крім того, Народного художника України Василя ГУРІНА нагороджено орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня.

Ряду працівників Києва присвоєно звання народного та заслуженого в різних сферах діяльності. Зокрема, голові правління акціонерного товариства акціонерного банку «Укргазбанк» Вадиму ЛЯШКУ присвоєно звання заслужений економіст України.