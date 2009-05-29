Перед відставкою Єханурова Литвин запропонує ВР попрацювати руками

Питання про відставку Юрія ЄХАНУРОВА з посади міністра оборони України буде внесено до порядку денного тільки в тому випадку, якщо на це гарантовано буде 226 голосів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час прес-конференції в Сумах заявив голова ВР Володимир ЛИТВИН.

За словами В.ЛИТВИНА, це питання буде обговорюватися в понеділок під час погоджувальної ради.

«Якщо набереться шляхом підняття рук 226 голосів, то це питання буде внесено на розгляд засідання на цей тиждень», - сказав голова ВР.

В той же час, за його словами, варто було б більш комплексно підійти до розгляду кадрових питань. Зокрема, вважає В.ЛИТВИН, необхідно одразу розглянути всі кадрові питання, по яких виникла необхідність, ніж постійно створювати політичні сутички навколо кадрової тематики.

В.ЛИТВИН також повідомив, що фракція Блоку Литвина поки не розглядала питання стосовно міністра оборони. «Але я переконаний, що фракція завжди прийме мудре рішення», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 20 травня на засіданні уряду було оприлюднено результати перевірки ГоловКРУ господарської діяльності Міністерства оборони. Зокрема, було заявлено про виявлення масштабних порушень у земельній сфері, про корупцію в Міністерстві оборони при організації харчування солдат і закупівлі палива для військової техніки.

У Міністерстві оборони спростовують всі звинувачення й обіцяють оскаржити їх у судовому порядку.

20 травня у Верховній Раді було зареєстровано проект постанови про звільнення Ю.ЄХАНУРОВА з посади міністра оборони.

25 травня прем`єр Юлія ТИМОШЕНКО підписала й направила Президенту України В.ЮЩЕНКУ подання з проханням про відставку Ю.Єханурова з посади міністра оборони.

26 травня Президент доручив Генпрокуратурі розслідувати звинувачення на адресу Ю.ЄХАНУРОВА в корупції в оборонному відомстві.