Путін закликає ЄС вирішити «проблему українського транзиту»

Прем`єр-міністр Росії Володимир ПУТІН закликає лідерів Євросоюзу спільно вирішувати проблему навколо транзиту російського газу територією України.

Про це сказано в заяві на офіційному сайтіпрем`єра РФ.

«Назріваюча проблема навколо українського транзиту є винятково серйозною і стосується не тільки Росії й України. Вона стосується переважної більшості європейських країн, і вирішувати її необхідно спільно, спільними зусиллями, з повним розумінням відповідальності», – йдеться в заяві В.Путіна.

Російський прем`єр висловив стурбованість можливими проблемами, які можуть виникнути в України з виконанням чергового платежу за російський природний газ, який постачається для внутрішнього споживання і закачування до підземних сховищ, який має бути здійснений 7 червня 2009 року. Це, на його думку, збільшує «ризик нових збоїв у транзиті російського газу європейським споживачам».

У зв`язку з цим В.Путін повідомив, що РФ інформувала своїх європейських партнерів про становище, що склалося. Зокрема, були надіслані послання Президентові Єврокомісії Жозе БАРРОЗУ, Президентові Чехії Вацлаву КЛАУСУ та прем`єр-міністрові Швеції Фредеріку РЕЙНФЕЛЬДТУ. Крім того В.Путін нагадав, що сьогодні обговорив тему постачань газу через Україну і можливі шляхи вирішення проблеми в телефонній розмові з Ж.Баррозу.

«Судячи з реакції європейських лідерів, Євросоюз не в змозі надати Україні необхідну фінансову допомогу. При цьому звучали посилання на гостру економічну кризу, а також на внутрішні правила і процедури ЄС», – зазначається в заяві.

За словами В.Путіна, ситуація, що складається, може створити загрозу для енергетичної безпеки Європи, тому РФ готова «взяти на себе частину відповідальності і фінансових зобов`язань з врегулювання проблеми».

«Водночас, одна нести тягар субсидування української економіки Російська Федерація не має наміру. Розраховуємо, що наше занепокоєння буде почуте і найсерйознішим чином опрацьоване на засіданні Європейської Ради 18-19 червня ц.р.», – заявив В.Путін.

Він також зазначив, що уряд України проінформований про суть пропозицій Росії європейським партнерам.

Як повідомляв УНІАН, В.Путін і Ж.Баррозу провели телефонну розмову про ситуацію з постачаннями російського газу в ЄС через Україну. Розповідаючи про зміст розмови, Ж.Баррозу заявив, що ЄС наразі не може допомогти Україні фінансово в оплаті за газ.

“Це дуже складно з нашим нинішнім європейським бюджетом допомогти Україні”, - додав він.

Водночас Ж.Баррозу повідомив, що подякував В.Путіну за інформацію, яка, на його думку, дає можливість запобігти можливій кризі.

“Я пообіцяв торкнутися цього питання на зустрічі з лідерами країн-членів ЄС з тим, щоб зрозуміти, що ми можемо зробити на цьому етапі”, - зазначив Президент Єврокомісії.