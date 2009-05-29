Балога про СБУ, корупцію, Дурдинця і "хоружівське земляцтво"

Екс-глава Секретаріату Президента, один з лідерів партії «Єдиний Центр» Віктор БАЛОГА вважає, що звільнення Анатолія МАТІОСА з посади начальника Управління СБУ в Одеській області стало очевидним свідченням того, що Служба безпеки різко згортає свою діяльність по боротьбі з корупцією та контрабандою.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі «Єдиного Центру».

Він зазначив, що саме під час керівництва А.МАТІОСА Управлінням СБУ у Львівській області було виявлено і задокументовано масштабну корупційну схему в судовій системі, був заарештований сумновідомий суддя Ігор ЗВАРИЧ. "Завдяки енергійним зусиллям професіоналів, які ще залишилися у Службі безпеки, суспільство одержало надію на досягнення реального результату у викоріненні корупційних зв`язків. Вперше на конкретному прикладі країна побачила, що хабарництво суддів може обернутися для них печальною перспективою поміняти мантію на вбрання іншого крою і переміститися з дорогого м`якого крісла на менш комфортні нари", - сказав В.БАЛОГА.

За його словами, призначення А.МАТІОСА керівником УСБУ в Одеській області було логічним продовженням лінії на протидію корупції, де йому вдалося досягти перших вагомих результатів у боротьбі з контрабандою, яка широким потоком заходила в Україну через південні кордони.

Проте, зазначає В.БАЛОГА, віднедавна керівництво Служби безпеки, очевидно, вирішило "здати назад" у викритті корупційних і контрабандних схем. На його думку, звільнення А.МАТІОСА підтверджує, що цей напрямок діяльності СБУ, який визначено для спецслужби відповідними законами, вилучено з переліку пріоритетних.

"Показовим стане призначення нового начальника УСБУ в Одеській області. Цілком імовірно, що цю посаду займе хтось із "хоружівського земляцтва", аби спрямувати контрабандні ріки в потрібне русло. У такому випадку ми одержимо чергове підтвердження того, наскільки міцно кумівство вкорінилося у владі", - зазначив В.БАЛОГА.

Він також пов`язує в «єдине ціле» звільнення А.МАТІОСА та кримінальне переслідування заступника голови СБУ - керівника підрозділу боротьби з корупцією та організованою злочинністю Тиберія ДУРДИНЦЯ. На думку В.БАЛОГИ, ще ніколи Служба безпеки так явно не демонструвала суспільству, що діє не за велінням закону, а з кон`юнктурних міркувань. "Жодна спецслужба світу не змогла б так ослабити СБУ, як це зробила вона сама, коли перетворилася на стіл політичних замовлень. Боротьба з корупцією замінена обслуговуванням приватних інтересів, і такий підхід видавлює зі Служби останніх професіоналів", - заявив В.БАЛОГА.

Як повідомляв УНІАН, 27 травня Президент Віктор ЮЩЕНКО звільнив А.МАТІОСА з посади начальника Управління Служби безпеки України в Одеській області.