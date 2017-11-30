Скандал із "ЛДНР" на карті України на форумі у Львові: голова ОДА подав заяву до СБУ

Голова Львівської ОДА Олег Синютка подав заяву до Служби безпеки України з вимогою розслідувати факт, що трапився сьогодні, 30 листопада, у Львові під час відкриття Безпекового форуму, коли на мапі України тимчасово окуповані території були позначені, як «народні республіки Донецька та Луганська». Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Як зазначається у повідомленні, Синютка «висловив публічне обурення щодо ознакування на карті України невизнаних народних республік і вважає, що це елемент гібридної війни і може дестабілізувати ситуацію».

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«У мене запитання до організаторів форуму. Ми у Львові на такій важливій конференції, і я вважаю, що сьогодні це провокативна річ щодо запрошених спікерів. Я був здивований, коли у Львові продавалась символіка Донецької і Луганської областей, але коли сьогодні на Безпековому форумі на екрані написано «Народні республіки Донецька і Луганська», я вважаю, що це є елемент гібридної війни, спрямований проти України, для того, щоб дестабілізувати ситуацію у регіоні. Ворог робитиме руками своїх шпигунів та агентів все, щоб вкладати в голову людям, аби вони змирилися з окупацією української землі. Служба безпеки України повинна дати дуже чітку оцінку, бо, на мою думку, це посягання на суверенітет і територіальну цілісність нашої держави», - зазначив Синютка.

Як повідомили у прес-службі ОДА, Синютка вже подав заяву до Служби безпеки України з вимогою розслідувати факт, що трапився під час відкриття Безпекового форуму у Львові. Очільник області наполягає на проведенні перевірки і притягненні до відповідальності причетних осіб.

Як повідомив УНІАН речник облуправління СБУ у Львівській області Олег Александров, СБУ проведе перевірку інформації, викладеної в заяві голови Львівської ОДА і їй «буде надано оцінку відповідно до чинного законодавства».