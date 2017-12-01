"ЛДНР" на карті України у Львові: СБУ відкрила справу щодо сепаратизму

Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження через інцидент з картою на форумі у Львові. Тимчасово окуповані території на карті були позначені, як «народні республіки Донецька і Луганська». Про це повідомляє прес-центр відомства на сторінці в Facebook.

Слідчі відкрили провадження за ч. 1 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу щодо можливого розповсюдження матеріалів із закликами до вчинення умисних дій з метою зміни меж території або державного кордону україни на порушення порядку, встановленого Конституцією України.

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Як повідомляв УНІАН, голова Львівської ОДА Олег Синютка подав заяву в Службу безпеки України з вимогою розслідувати факт того, що сталося 30 листопада у Львові під час відкриття Форуму з питань безпеки, коли на карті України тимчасово окуповані території були позначені, як «народні республіки Донецька і Луганська».