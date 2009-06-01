У БЮТ кажуть, що повідомлення про коаліцію з ПР - неправда... поки що

Усі чутки у ЗМІ щодо створення нової коаліції «не відповідають поки що дійсності», заявив журналістам народний депутат від БЮТ Валерій ПИСАРЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, за його словами, на даний час немає також проекту змін до Конституції, який нібито мав би бути опрацьований БЮТ і Партією регіонів.

На запитання журналістів, з чим пов’язана інформація у ЗМІ про переговори між Партією регіонів і БЮТ про створення коаліції, В.ПИСАРЕНКО відповів, що «йде передвиборча кампанія, і кожен обирає свою стратегію на цю передвиборчу кампанію».

Він наголосив, що сьогодні для входження у коаліцію не потрібні переговори, «нам достатньо заяви від Партії регіонів або від КПУ про входження в коаліцію».

В.ПИСАРЕНКО додав, що у випадку, коли будуть пропозиції щодо змін до коаліційної угоди, то вони розглядатимуться окремо. На його думку, «на сьогодні немає поки що теми для обговорення широкої коаліції і конституційних змін».