У національній спілці журналістів України блокування телеканалу NewsOne вважають тиском на ЗМІ

21:57, 03 грудня 2017
Політика
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Сьогодні на сайті телеканалу було розміщено повідомлення, що група невідомих людей у військовій формі заблокували вхід у приміщення телеканалу.

Невідомі заблокували офіс телеканалу в Києві / скрін відео

Голова Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко заявив, что блокування телеканалу NewsOne є прямим перешкоджанням журналістській діяльності і тиском на засоби масової інформації в країні. Про це він повідомив на своїй сторінці в Facebook.

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«Закидувати входи мішками з піском, бити вікна чи підпалювати редакцію (нагадаю, у вересні 2016-го була спроба підпалу національного телеканалу «Інтер») - це пряме перешкоджання журналістській діяльності, тиск на ЗМІ та загроза фізичній безпеці. До всього, спостерігаємо вибірковість правоохоронців - тисячі спецпризначенців патрулюють урядові квартали. А по факту загострення ситуації під NewsОne - лише пару патрулів», - написав він.

На його думку, редакційна політика медіа може бути предметом дискусій, реагування Національної Ради з питань телебачення і радіомовлення, предметом судових позовів. Проте пряме блокування діяльності каналу він назвав «дикунством».

Як повідомляв УНІАН, раніше сьогодні на сайті телеканалу було розміщено повідомлення, що група невідомих людей у військовій формі заблокували вхід до приміщення телеканалу.

За словами активіста Олексія Середюка, NewsOne повинен змінити свою політику, і що народний депутат України Євген Мураєв повинен вибачитися за висловлювання в програмі «Український формат», де він назвав Євромайдан «державним переворотом влади».

Середюк пообіцяв, що «подібні акції блокування роботи телеканалів будуть проводитися на всіх ватних телеканалах країни».

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Новина в сюжеті: Блокування телеканалу NewsOne
Теги: #блокування NewsOne