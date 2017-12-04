ГПУ викликала на допит агентів НАБУ

Генеральна прокуратура України викликала агентів Національного антикорупційного бюро на допит. Про це повідомляється на сторінці ГПУ в Twitter.

"В генеральну прокуратуру України запрошені на допит агенти Національного антикорупційного бюро Катерина Сікорська і Сергій Тітенко. Їм буде поставлено ряд питань, що стосуються недавньої спільної операції ГПУ і СБУ, в якій вони фігурували", - повідомив речник ГПУ Андрій Лисенко.

За його словами питання будуть стосуватися того, як вищеназвані особи стали агентами, не проходячи відкритий конкурс, як того вимагає закон про НАБУ, а також про їх допуск до держтаємниці, оскільки у них виявили документи з грифом секретності. ГПУ також буде з'ясовувати законність операції НАБУ і провокацію хабара представнику державної міграційної служби України.

Нагадаємо, 30 листопада в НАБУ заявили, що напередодні під час документування «одного з епізодів за участю першого заступника голови Державної міграційної служби оперативники СБУ під керівництвом прокурорів ГПУ незаконно затримали детектива Національного бюро, який працював під прикриттям».

За інформацією НАБУ, чиновник міграційної служби неодноразово озвучувала вимога про отримання «заохочення» у сумі 30 тис. доларів США - спочатку за позитивне вирішення питання про надання іноземцю громадянства України, а згодом - за надання виду на проживання на території України. Також в бюро зазначили, що з моменту початку спецоперації в квітні 2017 року задокументовано ще чимало фактів незаконної діяльності «організованого злочинного угруповання у складі нинішніх та колишніх працівників центрального апарату та територіальних підрозділів ДМСУ».

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У НАБУ висловили переконання, що «має місце спланована диверсія проти працівників бюро і САП, реалізована «СБУ і санкціонована генеральним прокурором України». У свою чергу, перший заступник голови ДМС Діна Пімахова заявила, що за власною ініціативою подала заяву в СБУ з пропозицією хабара. Вона повідомила, що чоловік, який назвався представником іноземної компанії, увійшов до неї в довіру і став пропонувати вирішити питання про сприяння незаконній легалізації іноземців. Пімахова стверджує, що відмовила чоловікові, однак той продовжував пропонувати їй вирішити питання, натякаючи на грошову винагороду. Пімахова заявила, що після цього написала заяву в СБУ.

Того ж дня генпрокурор Юрій Луценко заявив, що агенту НАБУ оголосять про підозру за ст. 370 (провокація хабара) та ст. 369 (дача хабара) Кримінального кодексу України. На його думку, що працівники НАБУ вчинили провокацію проти чиновника міграційної служби.