Польща довго проявляла "ангельське" терпіння до України - Ващиковський

Міністр закордонних справ Польщі Вітольд Ващиковський заявив, що Польща довго проявляла "ангельське терпіння" до України.

Як пише Європейська правда, про це він заявив в інтерв’ю виданню Polska The Times.

За його словами, проблеми почалися тоді, коли Україна заборонила в'їзд меру Перемишля та відкликала рішення щодо дозволу на ексгумацію поляків.

"Пізніше з'явилися дивні розповіді про історію", - сказав він, додавши що досі існують проблеми з навчанням поляків польською, що проживають в Україні, і забороною ексгумації жертв Другої світової війни.

"Ми показали наше ангельське терпіння Києву, ми намагалися діяти конструктивно. Але протягом двох років щодо наших пропозицій не було відповіді, або реакція була негативною. У якийсь момент нам довелося реагувати на це. І ми робимо це набагато м'якше, ніж інші. Навіть угорці", - сказав він.

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"Ми бачимо проблеми, але ми навмисно не розголошуємо їх. Ми розмовляли з партнерами з України, і вони просили не розголошувати ці теми, тому що у них війна, і конфлікт буде служити тільки на користь росіянам. Ми виконали ці запити", - додав Ващиковський.

Нагадаємо, нещодавно міністр закордонних справ Польщі Вітольд Ващиковський анонсував польсько-українські переговори щодо відновлення ексгумації поляків на території України.

Раніше директор Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович заявив, що Україна зможе дозволити ексгумацію останків польських жертв тоді, коли польська сторона надасть своє бачення легалізації українських пам'ятників у Польщі.