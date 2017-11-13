В'ятрович розповів, коли Україна зможе дозволити ексгумацію польських могил

Директор Українського інституту національної пам'яті, історик Володимир В'ятрович розповів, коли Україна зможе дозволити ексгумацію останків польських жертв воєнних конфліктів на її території.

Про це він повідомив у неділю ввечері в програмі ТСН на телеканалі «1+1»

«Ми готові припиняти цей мораторій тільки за умови, коли ми зможемо домовитися з польською стороною, яка оголосить її бачення того, яким чином будуть легалізовані українські пам'ятники на польській території, і яким чином польська держава буде думати про відновлення знищених пам'ятників», - сказав В'ятрович.

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Як повідомляв УНІАН, раніше Інститут національної пам’яті ініціював мораторій на ексгумацію поляків в Україні у відповідь на вандалізм щодо української пам’ятника на кладовищі в с. Грушовичі під Перемишлем (Польща).

10 листопада у Міністерстві закордонних справ Польщі заявили, що заборона українських посадових осіб на здійснення пошукових робіт та ексгумацій останків польських жертв воєнних конфліктів на території України суперечить стратегічному партнерству.

Своєю чергою, посол України у Польщі Андрій Дещиця заявляє, що Київ і Варшава мають спочатку знайти спільні підходи щодо місць поховань українців і поляків, а потім вирішувати складніші питання.

11 листопада президенти України та Польщі Петро Порошенко та Анджей Дуда під час телефонної розмови узгодили проведення надзвичайного засідання Консультаційного комітету президентів України та Республіки Польща на рівні зовнішньополітичних радників цього тижня у Кракові. Президенти доручили також розпочати підготовку до робочого візиту Дуди до Харкова в грудні поточного року.