З'явилося відео затримання Саакашвілі

Правоохоронці вивели з будинку в центрі Києва затриманого екс-президента Грузії Михеїла Саакашвілі. Відповідне відео опубліковане на Youtube-каналі.

Як можна побачити на записі, екс-президента Грузії вивели з будинку в супроводі декількох силовиків. Потім Саакашвілі вивели у двір і посадили в авто.

СБУ спустила Саакашвілі «з небес на землю» pic.twitter.com/PexyrNpDtf — Дмитро Бурдинов (@Byrdinov) December 5, 2017

Як повідомляв УНІАН, сьогодні вранці у квартиру по вулиці Костьольній, де проживає Саакашвілі, прийшли силовики.

Речниця СБУ Олена Гітлянська заявила, що співробітники Генпрокуратура та Служби безпеки України проводять слідчі дії у квартирі політика.

При цьому із власних джерел УНІАН стало відомо, що обшуки проводяться у рамках розслідування справи щодо фінансування мітингів, організованих партією Саакашвілі в Києві, представниками колишньої влади.