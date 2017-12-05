З'явилося відео затримання Саакашвілі

10:50, 05 грудня 2017
Політика
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Саакашвілі вивели з будинку в супроводі декількох силовиків.

Міхеїл Саакашвілі / REUTERS

Правоохоронці вивели з будинку в центрі Києва затриманого екс-президента Грузії Михеїла Саакашвілі. Відповідне відео опубліковане на Youtube-каналі.

Як можна побачити на записі, екс-президента Грузії вивели з будинку в супроводі декількох силовиків. Потім Саакашвілі вивели у двір і посадили в авто.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні вранці у квартиру по вулиці Костьольній, де проживає Саакашвілі, прийшли силовики.

Речниця СБУ Олена Гітлянська заявила, що співробітники Генпрокуратура та Служби безпеки України проводять слідчі дії у квартирі політика.

При цьому із власних джерел УНІАН стало відомо, що обшуки проводяться у рамках розслідування справи щодо фінансування мітингів, організованих партією Саакашвілі в Києві, представниками колишньої влади.

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