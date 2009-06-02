Світовий банк побачив світло в кінці українського тунелю

Світовий банк відзначає ознаки стабілізації в економіці і в банківському секторі України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив керівник представництва Світового банку в Україні Мартін РАЙЗЕР під час міжнародного круглого столу на тему: «Глобальна фінансова криза: уроки для України».

«Криза ще розвивається, і повернення кризи є можливим, навіть незважаючи на те, що ми можемо бачити світло в кінці тунелю. Я думаю, що незалежно від того, що спостерігаються ознаки стабілізації, необхідно бути напоготові», - сказав М.РАЙЗЕР.

За його словами, Україні необхідно зробити більший акцент на підвищення продуктивності економіки, ніж на зростанні ВВП.

Кажучи про банківську систему України, М.РАЙЗЕР зазначив, що в цій сфері також спостерігаються позитивні моменти щодо стабілізації ситуації, «але це ще не кінець процесу».

Також представник Світового банку підкреслює необхідність реалізації процесу структурних змін в економіці країни, зокрема, внаслідок кризи. Основні експортно-орієнтовані галузі України (металургія і хімія) зазнають серйозних змін. Багато з підприємств цієї галузі, внаслідок нинішніх високих цін на енергоносії, не витримають конкуренції з підприємствами інших країн, у яких більш модернізований процес виробництва, вважає М.РАЙЗЕР.