Невідомі кинули вибухівку з Маріїнського парку у перехожих: у поліції розповіли про вибух у центрі Києва

Голова Національної поліції Сергій Князєв заявляє, що невстановлені зловмисники кинули вибуховий пристрій з Маріїнського парку у сім’ю, яка гуляла Києвом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Князєв сказав на місці вибуху на вулиці Грушевського у Києві.

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«Сьогодні близько 14.00 біля того місця, де ми з вами зараз знаходимось (на вулиці Грушевського – УНІАН), невідомі правопорушники застосували вибуховий пристрій, кинувши його з Маріїнського парку. На щастя, цей вибуховий пристрій не впав на тротуар, а вибухнув неподалік, не долетів декілька метрів, але троє громадян зараз госпіталізовані. Йшла сім’я, яка просто гуляла», - повідомив він.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні близько 14.00 у Києві, на вулиці Грушевського, стався вибух, внаслідок якого троє осіб отримали тілесні ушкодження.

Речниця СБУ Олена Гітлянська заявляла, що наразі основною версією вибуху на Грушевського є хуліганство. Поліція відкрила провадження за статтею "Замах на вбивство".

Своєю чергою секретар РНБО Олександр Турчинов не виключив, що вибух на вулиці Грушевського в Києві міг бути спланованим терактом.