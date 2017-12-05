Миротворча місія ООН на Донбасі можлива, якщо її мета буде одна для всіх – МЗС Люксембургу

Розміщення миротворчої місії ООН на Донбасі можливе, але за умови, що її мета буде однією для всіх, а саме: припинити бойові дії, відвести військову техніку і відновити контроль на кордоні, заявив у Брюсселі голова зовнішньополітичного відомства Люксембургу Жан Ассельборн.

Читайте такожНімеччина заявила, що не має розбіжностей з США щодо питань розміщення миротворців на ДонбасіВін сказав про це перед неформальною зустріччю міністрів закордонних справ ЄС, на якій буде присутній держсекретар США Рекс Тіллерсон, передає радіо Свобода.

«Домовленість щодо «блакитних шоломів» на Донбасі є доволі можливою, якщо всі сторони розділятимуть одну мету розміщення цих миротворців. А саме: припинити бої, відвести важкі й інші озброєння та контролювати, що діється на українсько-російському кордоні, щоб не допускати нового надходження озброєнь. З огляду на це миротворча місія є дуже позитивною ідеєю», – заявив Жан Ассельборн.

Люксембурзький міністр також наголосив на тому, що реальність місії миротворців ООН на сході України залежить від того, як зможуть домовитися щодо неї в Раді Безпеки ООН, де Росія є повноцінним членом.

Водночас, з боку ЄС, на думку Жана Ассельборна, має бути надана повна підтримка зусиллям спецпредставника США з питань України Курта Волкера. «Спеціальний представник США Волкер наразі там перебуває і гадаю, нам слід вітати його зусилля. З іншого боку, треба заохотити Росію зважитися на подальший прогрес щодо ідеї, яку президент Путін сам висунув. Треба це поглиблювати й досягти того, аби був відновлений контроль за кордоном», – заявив голова зовнішньополітичного відомства Люксембургу.

Росія, яка подала до Ради Безпеки ООН пропозицію щодо сил ООН на Донбасі, домагається, щоб ці сили дислокувалися тільки поблизу лінії контакту в місцях, де працюють спостерігачі ОБСЄ, і мали за завдання тільки охорону цих спостерігачів.

Україна і її західні союзники відкинули такі обмеження і наполягають, що ці сили повинні працювати на всій окупованій території Донбасу, включно з неконтрольованою нині ділянкою українсько-російського кордону, і мати широкий миротворчий мандат.

Крім того, Київ і Захід відкидають будь-яке узгодження подробиць можливої місії ООН із бойовиками, які не є стороною мінських домовленостей про врегулювання на окупованій частині Донбасу. Україна веде обмежений діалог з бойовиками з низки повсякденних питань, але не бачить за можливе говорити про важливі політичні моменти з тамтешніми місцевими представниками гібридної агресії Росії.