Україна і партнери будуть послідовно тиснути на РФ для введення миротворців на Донбас – Клімкін

Міністр закордонних справ Павло Клімкін заявив, що Україна і партнери продовжать чинити тиск на Російську Федерацію з метою введення миротворчих сил на усю територію Донбасу, включно з українсько-російським кордоном.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав журналістам.

Глава МЗС зазначив, що спеціальний представник Державного департаменту США у справах України Курт Волкер продовжить проводити переговори з помічником президента РФ Владиславом Сурковим. За словами Клімкіна, найближчим часом планується ще одна зустріч. Однак він не повідомив дату цієї зустрічі.

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"Ми знаходимося у тісній координації. Тому будемо послідовно тиснути. Але для нас дуже важливо, щоб це був варіант, який забезпечить, щоб Донбас поступово переходив під міжнародний контроль. Міжнародний контроль забезпечить безпеку і почне підготовку до виборів разом з нами. Інші компроміси ведуть до того, що там зберігається російський протекторат. Це за визначенням не підходить ані нам, ані нашим друзям", - наголосив Клімкін.

"Ми фактично підготували наше спільне бачення. Я з Куртом знаходжусь майже кожен день на зв'язку. Але нам потрібно зрозуміти, що логіка всього процесу (полягає) в тому, що Росія виходить і міжнародний компонент входить. Інше щось таке зробити - половинку тут, половинку тут, як хоче Росія - це веде до того, що там залишається російський протекторат", - сказав Клімкін.

При цьому він згадав про останні події у тимчасово окупованому Луганську.

"Коли місцеві банди, які підтримувались різними російськими спецслужбами, намагалися з'ясовувати відносини. Намагалися з'ясовувати не якісь політичні відносини - там політичних відносин немає за визначенням, а просто контроль за якимись потоками, чорним вугіллям. Тому ніяких представників, які хоч яке б мали право висловлювати свою думку, там нема", - заявив Клімкін.

Як повідомляв УНІАН, 20 вересня президент України Петро Порошенко звернувся до Ради безпеки ООН з приводу розгортання миротворчої місії на Донбасі. Під час виступу на загальних дебатах 72-ї сесії Генасамблеї ООН він наголосив, що миротворча місія ООН має бути розгорнута на всій території окупованого Донбасу, включаючи кордон.

У РФ заявляють, що повноцінна миротворча операція на окупованому Донбасі є неприйнятною з точки зору Мінських угод, і наполягають, що миротворці ООН мають базуватися тільки на лінії розмежування в Донбасі для гарантування безпеки спостерігачів Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.

11 листопада міністр закордонних справ України Павло Клімкін повідомив, що Україна, США і Німеччина мають фактично готовий проект резолюції ООН про миротворчу місію на Донбасі.

Перед зустріччю Волкера і Суркова в Белграді, що відбулась 13 листопада, видання The Wall Street Journal з посиланням на джерела повідомило, що США готуються найближчими днями запропонувати Росії план розміщення на Донбасі 20 тис. іноземних миротворців ООН.

27 листопада Волкер заявив, що його зустріч з Сурковим 13 листопада стала "кроком назад" у питанні розгортання миротворчої місії на Донбасі.