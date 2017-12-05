Геращенко заявив, що соратник Саакашвілі купив Bentley за гроші Курченка на організацію протестів

Соратник лідера партії "Рух нових сил" Міхеїла Саакашвілі - Сиверіон Дангадзе придбав автомобіль Bentley на гроші олігарха Сергія Курченко. Про це повідомив народний депутат і член колегії МВС Антон Геращенко на своїй сторінці в Facebook.

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"На гроші, отримані від довіреної особи Сергія Курченко на організацію масових протестів, довірена особа Михайла Саакашвілі - Сиверіон Дангадзе, купив старий автомобіль Bentley, номерний знак АА0400ХІ, для організації постачання наметового містечка, підвозу води, дров і продуктів", - написав він.

Як пише Геращенко, автомобіль був зареєстрований на керівника Бориспільської партійної організації "Рух нових сил" Саакашвілі - Ярослава Сарафинюка.

"Тому, поки одні мітингувальники мерзли в наметах, інші, на гроші Сергія Курченко, купували собі Bentley, як справжні українські борці з корупцією", - підсумував нардеп.

Як повідомляв УНІАН, схеми бізнесмена Сергія Курченка, компанії якого в 2010-2014 роках купували скраплений газ нібито для потреб населення за низькими цінами, а потім перепродували його за ринковими, завдали державі 14 млрд грн збитків. Про це у парламенті заявив генеральний прокурор України Юрій Луценко.