Тарасюк вибачився перед Януковичем

Міністр закордонних справ України Борис ТАРАСЮК вважає, що зустріч прем’єр-міністра України Віктора ЯНУКОВИЧА і Генерального секретаря Ради Європи Террі ДЕВІСА не відбулась з провини протокольних служб Кабінету міністрів та Міністерства закордонних справ.

Про це Б.ТАРАСЮК сказав вчора ввечері в програмі «Точка зору» на Першому національному каналі.

«Цей прикрий випадок, який пов’язаний з тим, що не відбулася зустріч прем’єра з Генсеком Ради Європи, я можу тільки вибачитися перед прем’єр-міністром, але вина тут полягає в протокольних службах як уряду, так і МЗС», - сказав Б.ТАРАСЮК.

Коментуючи слова В.ЯНУКОВИЧА, який охарактеризував його як безвідповідальну людину, Б.ТАРАСЮК зазначив, що категорично заперечує це твердження. «Хочу сказати, що досі до мене не було ніяких претензій», - додав він.

Міністр оцінив відносини між урядовцями як «ділові, коректні». За словами Б.ТАРАСЮКА, в нього не було ніяких проблем з колегами по уряду.

Як повідомляв УНІАН, минулого тижня прем`єр-міністр В.ЯНУКОВИЧ заявив, що «завдяки позиції» МЗС, було зірвано його зустріч з генеральним секретарем Ради Європи Террі ДЕВІСОМ. Зокрема, прем`єр повідомив, що зустріч була зірвана через те, що голова Ради Європи «затримався на ланчі у міністра закордонних справ».

13 листопад начальник Управління державного протоколу МЗС України Олександр МЕДОВНИКОВ відкинув звинувачення прем’єр-міністра В.ЯНУКОВИЧА на адресу міністра закордонних справ Б.ТАРАСЮКА у тому, що зустріч прем’єра з генеральним секретарем Ради Європи Т.ДЕВІСОМ не відбулась з вини Б.ТАРАСЮКА.

Він зазначив, що зустріч Т.ДЕВІСА з В.ЯНУКОВИЧЕМ планувалася на 10.00 понеділка, 6 листопада. За словами О.МЕДОВНИКОВА, 3 листопада Кабінет міністрів через свої служби інформував МЗС про те, що запланована на 10.00 ранку зустріч із прем`єром відбутися не може, тому що в графіку прем`єра було покладання квітів до Могили невідомого солдата в зв`язку з річницею звільнення Києва від фашистів.

У зв`язку з цим МЗС вніс корективи в програму і запропонував Кабінетові міністрів можливість зустрічі Т.ДЕВІСА з В.ЯНУКОВИЧЕМ з 11.00 до 12.00 або ж з 14.00 до 15.00. О.МЕДОВНИКОВ зазначив, що ці терміни не були сприйняті в Кабінеті міністрів.

Водночас, в уряді заявили про можливість проведення зустрічі лише о 14.30, що, як відзначив начальник управління, не підходило з багатьох причин. За його словами, планувалося, що зустріч з прем’єр-міністром триватиме одну годину, але, враховуючи, що на 15.00 була запланована зустріч Т.ДЕВІСА з Президентом, а також час, необхідний на переклад та перехід з однієї будівлі в іншу, зустріч могла тривати лише 15 хвилин, що не відповідало рівню.

За словами О.МЕДОВНИКОВА, і українська, і європейська сторони наполягали на повномасштабній зустрічі тривалістю як мінімум одну годину.

Він повідомив, що МЗС радився з членами делегації, які супроводжували Т.ДЕВІСА, і вони поставилися до ситуації з розумінням.